بعد اختراقها مجال صيانة الجوالات.. فتاة تنفذ دورات تدريبية للبنات في هذا القطاع

نايف السالم(صدى):

بعد احتكار الشباب لمهنة صيانة وبيع الجوالات، اخترقن الفتيات قطاع الاتصالات بقوة؛ ليثبتوا أنهن قادرين على إثبات أنفسهن في كافة المجالات.

وفي هذا السياق قالت المهندسة أسماء القرشي، اليوم الاحد، أن قطاع الاتصالات يشهد تحولاً كبيرًا في إحلال الشباب بدلاً عن العمالة الوافدة .

وأشارت ” القرشي ” إلى أن تجربة دخول الفتاة في المملكة للعمل في مجال صيانة وبيع الجوالات تجربة حديثة ولكنها مثمرة، مؤكدة: ” استفدت من خضوعي لدورات تدريبية على مدار عام كامل والحمد لله تم تأهيلي بشكل جيد للعمل في صيانة الجوالات والحمد لله الآن أملك محلاً نسائيًا متخصصًا في هذا المجال ولدي طموح أن أوسع في تجارتي مستقبلا ” .

وأعلنت عن استعدادها لتنفيذ دورات للبنات في صيانة الجوالات قائلة: ” أنا بصدد عقد اتفاقيات مع جهات خاصة وحكومية لتنفيذ هذه الدورات وسوف تعقد أول دورة تدريبية للبنات في غضون أسبوعين إن شاء الله ” .