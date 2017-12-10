بدء تقديم الدعم لمستفيدي ” التمويل القائم ” خلال أسبوعين

علي القحطاني(صدى):

أعلن صندوق التنمية العقارية عن بدء تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم، خلال أسبوعين، والذي سيمكنهم من الاستفادة بالدعم لعقودهم الحالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الصندوق حمود العصيمي، إن التمويل سيشمل شراء الفلل، والشقق، والعمائر السكنية، والمباني، تحت الإنشاء، ويتحمل الفائدة كاملة بمبلغ 500 ألف ريال من قيمة التمويل.

وأكد أن التمويل يعمل في 5 مسارات، منها شراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخارطة بمواصفات محددة، من خلال مطور عقاري في مشروع محدد، ومدة البناء تكون 5 سنوات كحد أقصى.

وتشمل المسارات رهن الأرض أو العقار، على أن تكون قيمة المرهون أعلى من 600 ألف ريال، ويحصل الشخص حينها على نسبة تمويل 70% إلى 85%.

كما أن تمويل البناء الذاتي، يتم برهن الأرض المملوكة ليحصل المستفيد على تمويل عقاري حسب ألية جهة التمويل بنظام الدفعات.

وفي اختتام المسارات، يتم تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم، حيث يمكن له أن يحصل على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لجميع أنواع العقارات المذكورة.