غيابات بالجملة للاعبي النصر أمام الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

يعاني نادي النصر، خلال الفترة المقبلة، غياب أفضل لاعبيه عن مباراته المقبلة ضد نادي الفيصلي.

ويغيب برونو أوفيني، إبراهيم غالب، سعد لكرو وأحمد الفريدي، عن اللقاء المرتقب بسبب البطاقات الصفراء، بينما سيغيب عمر هوساوي بعد طرده في لقاء القادسية.

ويحتل النصر، المركز الثالث في الدوري برصيد 23 نقطة خلف كل من الهلال صاحب الصدارة والنادي الأهلي صاحب المركز الثاني.