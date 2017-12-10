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بالصور.. 3 بلاغات لـ ” غوث ” في يوم

بالصور.. 3 بلاغات لـ ” غوث ” في يوم
علي القحطاني(صدى):

أعلن فريق غوث للإنقاذ، اليوم الأحد، عن ورود للفريق عن سيارة عالقة بالطين بحيرة الأصفر في الأحساء، مشيرًا إلى أن الفرق انطلقت على الفور وتم إخراج السيارة.

وأوضح في تغريدات له بموقع ” تويتر ” ، أن ورد إليهم بلاغ عن سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية بعد كبري المطار الجبيل الصناعية وتم إخراجها كذلك.

كما ورد للفريق بلاغ من قبل سلاح الحدود عن مفقود غريق في شاطئ الواجهة البحرية بالخبر بالمنطقة الشرقية، وانطلق الفريق للمشاركة في البحث عنه.

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

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