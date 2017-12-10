بالصور.. 3 بلاغات لـ ” غوث ” في يوم

علي القحطاني(صدى):

أعلن فريق غوث للإنقاذ، اليوم الأحد، عن ورود للفريق عن سيارة عالقة بالطين بحيرة الأصفر في الأحساء، مشيرًا إلى أن الفرق انطلقت على الفور وتم إخراج السيارة.

أثناء عملية السحب ولله الحمد يتميز #غوث_للإنقاذ بالخبرة والأحترافية في جميع مجالات #الإنقاذ 🆘 pic.twitter.com/uLPJOVQBoP — غوث للإنقاذ (@ghawthteam) December 10, 2017

وأوضح في تغريدات له بموقع ” تويتر ” ، أن ورد إليهم بلاغ عن سيارة عالقة بالرمال في المنطقة الشرقية بعد كبري المطار الجبيل الصناعية وتم إخراجها كذلك.

كما ورد للفريق بلاغ من قبل سلاح الحدود عن مفقود غريق في شاطئ الواجهة البحرية بالخبر بالمنطقة الشرقية، وانطلق الفريق للمشاركة في البحث عنه.