رواتب موظفي تكنولوجيا المعلومات حول العالم

أماني الغامدي(صدى):

تعد التكنولوجيا هي لغة العصر ويتزايد استخدامنا اليومي لها، كالهواتف الذكية والأنترنت، وأصبحت تدرس بالجامعات؛ كما إنها احتلت العديد من الوظائف والمجالات؛ وتشمل هذه الوظائف أخصائي تكنولوجيا المعلومات، مهندس النظم، مدير النظم، مطور البرمجيات، مدير تكنولوجيا المعلومات، مبرمج الكمبيوتر ويختلف أجر كل وظيفة من دولة لأخرى.

الولايات المتحدة الأمريكية: تدفع راتبا سنويا لمهندسي البرمجيات ما بين 70 ألف إلى 90 ألف دولار؛ وهي من أفضل 10 دول لمهندسي البرمجيات.

سويسرا: تحتل سويسرا أعلى الدول التي تقدم أجور مرتفعة لموظفي تكنولوجيا المعلومات، ويبلغ الراتب 104.2 ألف دولار سنويا.

النرويج: يصل متوسط الأجر السنوي لمهندسي البرمجيات نحو 81.4 ألف دولار

الدنمارك: يبلغ راتب موظفي تكنولوجيا المعلومات 71.5 ألف دولار

أستراليا: يبلغ الراتب السنوي لمهندسي البرمجيات نحو 65.9 ألف دولار، وهي من الدول التي تحتل مراكز متقدمة بشأن ظروف العمال والظروف العامة

ألمانيا: متوسط الراتب السنوي لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات يبلغ 63.8 ألف دولار سنوياً، كما تعد ألمانيا من بين أفضل الدول فيما يتعلق بظروف العمال والظروف العامة

السويد: متخصصي البرمجيات يتمتعوا بتقدير كبير من الدولة ومتوسط الراتب السنوي 61.4 ألف دولار

نيوزيلندا: يبلغ راتب متخصصي تكنولوجيا المعلومات وتحديداً مهندسي البرمجيات 59.6 ألف دولار.

كندا: يعد متوسط الأجر السنوي بدولة كندا لمهندسي البرمجيات 57.5 ألف دولار

بلجيكا: تقدم راتب سنوي لمتخصص تكنولوجيا المعلومات 42.249 دولار.