الصحة توفر 155 وظيفة للجنسين بعدة مناطق
قامت الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي التابعة لوزارة الصحة، بتوفير 155 وظيفة للرجال والنساء في مجالات مختلفة، من بينها الإدارية والهندسية.
وأكدت الوزارة توافر الوظائف في كل من: ” الرياض، القصيم، الشرقية، حفر الباطن، مكة المكرمة، الإحساء، جدة، الباحة، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، بيشة، تبوك، جيزان، حائل، عسير، نجران، الطائف، القريات، القنفذة ” .
واشترطت الصحة أن يكون المقدمين، من حملة الماجستير والبكالورويوس، والدبلومات.
ودعت المتقدمين بالاطلاع على كافة التفاصيل، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي (هنا).
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