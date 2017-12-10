الصحة توفر 155 وظيفة للجنسين بعدة مناطق

فاطمة المالكي(صدى):

قامت الإدارة العامة لبرامج التشغيل الذاتي التابعة لوزارة الصحة، بتوفير 155 وظيفة للرجال والنساء في مجالات مختلفة، من بينها الإدارية والهندسية.

وأكدت الوزارة توافر الوظائف في كل من: ” الرياض، القصيم، الشرقية، حفر الباطن، مكة المكرمة، الإحساء، جدة، الباحة، الجوف، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، بيشة، تبوك، جيزان، حائل، عسير، نجران، الطائف، القريات، القنفذة ” .

واشترطت الصحة أن يكون المقدمين، من حملة الماجستير والبكالورويوس، والدبلومات.

ودعت المتقدمين بالاطلاع على كافة التفاصيل، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي (هنا).