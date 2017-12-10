المسند : الهلال سيكون مرهقا أمام الفتح

ماجد محمد(صدى):

قال الناقد الرياضي عبدالله المسند، خلال برنامج ” أكشن يا دوري ” ، عن مباراة الهلال أمام الفتح؛ ضمن الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين، أن ” الهلال اُستنزف كثيراً هذا الموسم، وسيكون مُرهقاً أمام الفتح “.

وأضاف المسند، ” خاض الهلال العديدَ من المباريات القوية في الفترة الماضية، مثل مواجهتي أوراوا الياباني في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب مواجهة الأهلي والرائد في الدوري المحلي. ”

يذكر أن، الهلال يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة.