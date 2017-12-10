المسند : الهلال سيكون مرهقا أمام الفتح
قال الناقد الرياضي عبدالله المسند، خلال برنامج ” أكشن يا دوري ” ، عن مباراة الهلال أمام الفتح؛ ضمن الجولة الـ 13 من الدوري السعودي للمحترفين، أن ” الهلال اُستنزف كثيراً هذا الموسم، وسيكون مُرهقاً أمام الفتح “.
وأضاف المسند، ” خاض الهلال العديدَ من المباريات القوية في الفترة الماضية، مثل مواجهتي أوراوا الياباني في ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب مواجهة الأهلي والرائد في الدوري المحلي. ”
يذكر أن، الهلال يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 26 نقطة.
شيّووووون[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 37 دقيقة
مسكين هالمحلل يحاول يعطي امل لبقية الفرق انها بتنافس الهلال على بطولة الدوري السنة هذي
حتى لو انهزم او تعادل مع الفتح يبقى له مباراتين مؤجلات ايها المس ند
ههههههههههههههه
أبونايف[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 29 دقيقة
يارجال لاتخاف عليهم جن بس حلوه اوراوا