دراسة جديدة تضمن للمملكة المنافسة في سوق الطاقة المتجددة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الباحثة مشاعل راشد زين العرادي والحاصلة على درجة الماجيستير بمعدل 4 من 4 من جامعة ” ايسترن ايلينوي ” الأمريكية، من الحصول على الوقود الحيوى ” النفط ” من مصادر متجددة مختلفة عن الطرق الكيميائية والميكانيكية والتي تتكلف أسعار باهظة الثمن.

وتقدمت ” مشاعل ” في بحثها على تقييم المحتوى الوراثي لفطر الفنركيدي النامي على خشب Genome النبات وعشب النجيل متوصلة إلى ” فطر الفنركيدي ” .

وقالت ” مشاعل ” أن فطر الفنركيدي يعتبر الحل الأمثل لأنه غير مكلف ماديًا وذو كفاءة عالية عند تحليله فهو يعتبر صديق للبيئة.

وأكدت ” مشاعل ” أن النتائح التي توصلت إليها تضمن في حال تطويرها أن تكون المملكة من الدول التي تنافس في سوق الطاقة المتجددة نظرًا لما تتمتع به من رؤى مستقبلية في هذا القطاع ، إضافة إلى تعزيز الإلتزامات البيئية.