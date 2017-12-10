  • الأحد 10

    ديسمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. دراسة جديدة تضمن للمملكة المنافسة في سوق الطاقة المتجددة

دراسة جديدة تضمن للمملكة المنافسة في سوق الطاقة المتجددة

دراسة جديدة تضمن للمملكة المنافسة في سوق الطاقة المتجددة
نايف السالم(صدى):

تمكنت الباحثة مشاعل راشد زين العرادي والحاصلة على درجة الماجيستير بمعدل 4 من 4 من جامعة ” ايسترن ايلينوي ” الأمريكية، من الحصول على الوقود الحيوى ” النفط ” من مصادر متجددة مختلفة عن الطرق الكيميائية والميكانيكية والتي تتكلف أسعار باهظة الثمن.

وتقدمت ” مشاعل ” في بحثها على تقييم المحتوى الوراثي لفطر الفنركيدي النامي على خشب Genome النبات وعشب النجيل متوصلة إلى ” فطر الفنركيدي ” .

وقالت ” مشاعل ” أن فطر الفنركيدي يعتبر الحل الأمثل لأنه غير مكلف ماديًا وذو كفاءة عالية عند تحليله فهو يعتبر صديق للبيئة.

وأكدت ” مشاعل ” أن النتائح التي توصلت إليها تضمن في حال تطويرها أن تكون المملكة من الدول التي تنافس في سوق الطاقة المتجددة نظرًا لما تتمتع به من رؤى مستقبلية في هذا القطاع ، إضافة إلى تعزيز الإلتزامات البيئية.


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *