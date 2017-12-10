دراسة : تناول الأطعمة الدهنية لا يسبب السمنة
توصل بعض العلماء إلى طريقة مبتكرة لتناول الأطعمة الدهنية دون حدوث زيادة في الوزن ، أو سمنة ، من خلال دراسة أجروها على عدد من الفئران تتمتع بفرط نشاط جين “Hedgehog” “ HH” الذي يمنع ظهور الخلايا الدهنية ، ويعمل على الحفاظ على توازن الأنسجة. مما يؤدي إلى منع السمنة.
وأثبتت النتائج أن الفئران التي يكون لديها أعاقة في عمل جينات Hedgehog تزاد وزنها في ثمانية أسابيع عقب تناول الأطعمة الدسمة، في حين تجد الفئران الأخرى التي يعمل لديها جين Hedgehog لم يزد وزنها بعد تناول نفس الأطعمة الدسمة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الغلوكوز في الدم وكانت أكثر تقبلا للأنسولين.
وقال أستاذ جراحة العظام وكبير الباحثين في الجامعة الأمريكية، فينكسين لونغ، أن وزن الإنسان غير مرتبط بزيادة عدد الخلايا الدهنية، بل الوزن يزيد بسبب تضخم حجم الخلايا الدهنية.
وأوضح أنه من الخطير إجراء التجارب السريرة على الإنسان لأن هذه الدراسات حتى الآن لم تتوصل إلى كافة الآثار السلبية لهذه الوسيلة، ونوه أن فرط نشاط جين Hedgehog قد يكون سببا في عدم الإصابة بالأورام ، وأضاف أن التمثيل الغذائي يعمل بشكل مماثل للبشر والفئران ، وهذا مؤشر جيد بأن هذه الوسيلة ستصبح من أفضل الوسائل لعلاج السمنة.
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 3 ساعات
شهيتوني يازين المنسف😋😋
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6415 ] نشر منذ 2 ساعتين
صحن يهبل هبله😘😊لكن مالنا حيل نتغدى😁😂😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6415 ] نشر منذ 2 ساعتين
حليلك يا الفيران😢😊😁
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخر دراسه عن الشحوم وفوائدها اثبتت انها مفيده وغير ضاره
واستند معد البحث بان الله حرمها على بني إسرائيل لفوائدها العده
–وحرمن عليهم شحومها-
بحيث يكون هناك توازن وعدم الاكل والركون الى الكسل
الموضوع متشعب
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 2 ساعتين
المهم عدم الكسل -لانه فيه ناس مافيها حيل تقوم تاكل-كيف لو اكلوا دهون وما تحركوا اكيد مع البرد يتجمدون -ويصبحون زبده-
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6415 ] نشر منذ 1 ساعة
انامو كسل والله والغداء جاهزقربب من الحلو اعلاه☝😁بس تعبانه متعبه اشوي الحمدلله😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 1 ساعة
ما أحب الكبسات الحمد لله 😆
كان زمان[ عدد التعليقات: 2101 ] نشر منذ 57 دقيقة
أهم شيء التوابل بالأكل ..
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6415 ] نشر منذ 55 دقيقة
ماشاء الله عليك دنو❤شكلك ماتدرين ان الكبسات اكسجين الحياه😂ولاغناه عنها😁😁😊
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 43 دقيقة
جوجو 😅
ممكن عند البعض أكسجين الحياه 😆
بس عندي الحمد لله الله يديمها
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6415 ] نشر منذ 39 دقيقة
آمين❤😁
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10135 ] نشر منذ 18 دقيقة
انا اشهد ي قحوطهه 😊😊 اذا ما اكلت رز عالغداء ما كأني ماكله شي
واجلس طول اليؤم جيعانهه .. 🙂🙂💜