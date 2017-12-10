دراسة : تناول الأطعمة الدهنية لا يسبب السمنة

متابعات(صدى):

توصل بعض العلماء إلى طريقة مبتكرة لتناول الأطعمة الدهنية دون حدوث زيادة في الوزن ، أو سمنة ، من خلال دراسة أجروها على عدد من الفئران تتمتع بفرط نشاط جين “Hedgehog” “ HH” الذي يمنع ظهور الخلايا الدهنية ، ويعمل على الحفاظ على توازن الأنسجة. مما يؤدي إلى منع السمنة.

وأثبتت النتائج أن الفئران التي يكون لديها أعاقة في عمل جينات Hedgehog تزاد وزنها في ثمانية أسابيع عقب تناول الأطعمة الدسمة، في حين تجد الفئران الأخرى التي يعمل لديها جين Hedgehog لم يزد وزنها بعد تناول نفس الأطعمة الدسمة، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الغلوكوز في الدم وكانت أكثر تقبلا للأنسولين.

وقال أستاذ جراحة العظام وكبير الباحثين في الجامعة الأمريكية، فينكسين لونغ، أن وزن الإنسان غير مرتبط بزيادة عدد الخلايا الدهنية، بل الوزن يزيد بسبب تضخم حجم الخلايا الدهنية.

وأوضح أنه من الخطير إجراء التجارب السريرة على الإنسان لأن هذه الدراسات حتى الآن لم تتوصل إلى كافة الآثار السلبية لهذه الوسيلة، ونوه أن فرط نشاط جين Hedgehog قد يكون سببا في عدم الإصابة بالأورام ، وأضاف أن التمثيل الغذائي يعمل بشكل مماثل للبشر والفئران ، وهذا مؤشر جيد بأن هذه الوسيلة ستصبح من أفضل الوسائل لعلاج السمنة.