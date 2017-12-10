دهس قائد دراجة هوائية بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إصابة قائد دراجة هوائية في حادث دهس مركبة له، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على السائق.

وكتب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دهس مركبة لقائد دراجة هوائية بـ الطائف – وادي وج نتج عنه إصابة قائد الدارجة بسبب إنحرافه لمسار المركبة .تم التحفظ على السائق، باشر الحادث الجهات المختصة “.