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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

دهس قائد دراجة هوائية بالطائف

دهس قائد دراجة هوائية بالطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن إصابة قائد دراجة هوائية في حادث دهس مركبة له، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على السائق.

وكتب في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” دهس مركبة لقائد دراجة هوائية بـ الطائف – وادي وج نتج عنه إصابة قائد الدارجة بسبب إنحرافه لمسار المركبة .تم التحفظ على السائق، باشر الحادث الجهات المختصة “.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 39627 ] نشر منذ 3 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

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