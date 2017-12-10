حماية البيئة تطلق مبادرة ” الفحص البيئي ” لمحطات الوقود بالمملكة

حمود العنزي(صدى):

تدشن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ مبادرة الفحص البيئي الدوري لمحطات الوقود ومراكز الخدمات؛ حيث تستهدف المبادرة مسحاً شاملاً لثلاثة آلاف محطة وقود بمختلف المناطق بالمملكة؛ بهدف تصنيف المحطات وفقا لتأثيرها البيئي؛ وتوفر المتطلبات البيئية لعمل هذه المحطات بناء على المعايير المحلية والدولية.

وقال مدير عام إدارة المراقبة البيئية والالتزام البيئي، المهندس سليمان السنقوف، ” يأتي هذا المسح اعتماداً على نظام التدرج اللوني المتعارف عليه؛ حيث ستصنف محطات باللون الأخضر، وهو لون يرمز إلى أنها محطات ملتزمة بيئياً، ومحطات ستُصَنف باللون الأصفر، وهي تُعَد ملتزمة جزئياً بالبيئة ، ومحطات ستندرج تحت تصنيف اللون البرتقالي وهي محطات غير ملتزمة بيئياً والتصنيف الأخير سوف يكون باللون الأحمر وهي لمحطات ملوثة “.

وأضاف: ” أن المبادرة تهدف إلى الحد من التسريبات من محطات الوقود ومراكز خدمة المركبات إلى باطن الأرض وتأثيرها على جودة المياه الجوفية والتربة ” .

بالإضافة إلى، ” تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات، والدليل الإرشادي للمراجعة، والتفتيش والتدقيق البيئي على المحطات، وتطوير وتحديث آلية تجديد وإصدار رخصة بيئية لمحطات الوقود “.

يذكر أن، مبادرة الفحص البيئي تندرج ضِمن برنامج التحول الوطني 2020.