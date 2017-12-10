خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الخزانة البريطاني

نايف السالم(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر اليمامة اليوم، معالي وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، خاصة في المجالات الاقتصادية والسبل الكفيلة بمواصلة تطويرها وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي الأستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والسفير البريطاني لدى المملكة سيمون كوليس، والممثل الخاص لدولة رئيسة الوزراء البريطانية وزير الخارجية البريطاني لرؤية 2030 كين كوستا.