” إيان ” ينحت تمثال الأميرة ديانا تخليدًا لذكرى وفاتها
صرح مكتب الأميرين، وليام وشقيقه الأصغر هاري، اليوم الأحد، باختيار النحات الذي نحت صورة الملكة إليزابيث المستخدمة على العملات المعدنية البريطانية لنحت تمثال جديد للأميرة ديانا تخليدًا للذكرى الـ 20 لوفاتها.
حيث قال الأميران ” إيان نحات موهوب ونعرف أنه سيبدع تكريمًا مناسبًا ودائمًا لأمنا ” ، حيث يصمم التمثال الذي لن يكشف النقاب عنه قبل عام 2019.
وكان من المفترض أن يتم الكشف عن التمثال قبل نهاية العام للاحتفال بالذكرى السنوية لها، لكن قصر كينزنغتون قال إنه يتوقع الآن الكشف عن التمثال في العام 2019.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39627 ] نشر منذ 3 ساعات
سحقاً لهم ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 3 ساعات
راحت ولن تعود ابدا ولا ينفع التمجيد
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2025 ] نشر منذ 3 ساعات
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود، وصححه الألباني.
وجاء في الموسوعة الفقهية: سب المسلم للذمي معصية، ويعزر المسلم إن سب الكافر. قال الشافعية: سواء أكان حيا، أو ميتا يعلم موته على الكفر. وقال البهوتي ـ من الحنابلة: التعزير لحق الله تعالى. هـ.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2101 ] نشر منذ 3 ساعات
للتاريخ ..
أبرز أمرئه .. أنشغل بها العالم .. (( قضية في كل شيء )) وبالمقابل كان الثمن حياتها ..!!
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 ساعات
نأمل ان يوضع التمثال في احد ساحات او ميادين لندن لتقع عليه الطيور
أتمثالٌ تقع الحمائمُ والنوارس عليه****** خاب وخسر من بال عليه النورسُ