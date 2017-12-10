” إيان ” ينحت تمثال الأميرة ديانا تخليدًا لذكرى وفاتها

لندن(صدى):

صرح مكتب الأميرين، وليام وشقيقه الأصغر هاري، اليوم الأحد، باختيار النحات الذي نحت صورة الملكة إليزابيث المستخدمة على العملات المعدنية البريطانية لنحت تمثال جديد للأميرة ديانا تخليدًا للذكرى الـ 20 لوفاتها.

حيث قال الأميران ” إيان نحات موهوب ونعرف أنه سيبدع تكريمًا مناسبًا ودائمًا لأمنا ” ، حيث يصمم التمثال الذي لن يكشف النقاب عنه قبل عام 2019.

وكان من المفترض أن يتم الكشف عن التمثال قبل نهاية العام للاحتفال بالذكرى السنوية لها، لكن قصر كينزنغتون قال إنه يتوقع الآن الكشف عن التمثال في العام 2019.