تدخل طبي ناجح ينقذ حياة مصاب بالرأس في جازان

تركي السالم(صدى):

تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إنقاذ حياة مواطن بعد تعرضه لإصابة في منطقة الرأس ” بمركز السيطرة المسؤول عن الحركة في الشق الأيسر من الدماغ “.

وكان المصاب قد وصل لقسم الطوارئ كحالة ” إنقاذ ” من مستشفى الدرب العام، حيث أجريت له الإسعافات الأولية وعمل تصوير مقطعي للدماغ وإدخاله غرفة العمليات من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب.

وأجريت له عملية استغرقت 3 ساعات تكللت – ولله الحمد – بالنجاح، حيث تم إصلاح الجزء العلوي من الدماغ والرأس وإيقاف النزيف ومعالجة النسيج الدماغي المتكدم.

وبعد استقرار الحالة غادر المريض المستشفى وتتم متابعته عبر العيادة الطبية الخاصة بجراحة المخ والأعصاب.