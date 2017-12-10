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تدخل طبي ناجح ينقذ حياة مصاب بالرأس في جازان

تدخل طبي ناجح ينقذ حياة مصاب بالرأس في جازان
تركي السالم(صدى):

تمكن أطباء جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان من إنقاذ حياة مواطن بعد تعرضه لإصابة في منطقة الرأس ” بمركز السيطرة المسؤول عن الحركة في الشق الأيسر من الدماغ “.

وكان المصاب قد وصل لقسم الطوارئ كحالة ” إنقاذ ” من مستشفى الدرب العام، حيث أجريت له الإسعافات الأولية وعمل تصوير مقطعي للدماغ وإدخاله غرفة العمليات من قبل أطباء جراحة المخ والأعصاب.

وأجريت له عملية استغرقت 3 ساعات تكللت – ولله الحمد – بالنجاح، حيث تم إصلاح الجزء العلوي من الدماغ والرأس وإيقاف النزيف ومعالجة النسيج الدماغي المتكدم.

وبعد استقرار الحالة غادر المريض المستشفى وتتم متابعته عبر العيادة الطبية الخاصة بجراحة المخ والأعصاب.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 3 ساعات

الحمد لله على السلامة

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