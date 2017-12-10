بالصور.. حقوق الانسان بعسير تشارك في يوم الإعاقة

أبها(صدى):

شارك فرع الجمعيه الوطنيه لحقوق الانسان بمنطقة عسير باليوم العالمي للإعاقة مؤخرا مع جمعيه الاطفال المعوقين وذلك في مجمع عسير مول وأكد المشرف على فرع الجمعية الدكتور علي الشعبي انه تم تخصيص ركن للجمعيه للمشاركه والتعريف بحقوق المعاق ضمن اهداف الجمعية في التوعية والتثقيف الحقوقي لشرائح المجتمع .

وقد استقبل ركن الجمعية بإعداد ومتابعة ربا عبدالله القبطي من القسم النسايي بالجمعية عدد كبير من الزوار للفعاليه ومشاركة العديد من القطاعات الصحيه وقد تشرف الركن بزياره كلاً من مدير جمعيه الاطفال المعوقين الاستاذ /عبدالله المحيسني و مدير التربيه الخاصه بإدارة التعليم الاستاذ /منصور الشهراني .

وفِي ختام الفعاليه تم أخذ الصور التذكارية وتوزيع الهدايا للأطفال المعاقين والمشاركين.