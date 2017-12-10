متحدث الحكومة البريطانية يخطأ بعلم فلسطين في تغريدة له

لندن(صدى):

ارتكب إدوين سمويل المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خطأ فادح، حيث استبدل علم السودان بعلم فلسطين أثناء حديثه عن وضع القدس ونقل السفارة الأمريكية، واتخاذها اسرائيل عاصمة لها.

ونشر إدوين سمويل تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ ” تويتر ” ، قائلًا: ” على الصعيد البشري، شهدنا غضبًا من الفلسطينيين الذين يريدون القدس عاصمة لهم. تشرك الحكومة البريطانية بالإحباط أولئك الذين يرغبون في التوصل إلى تسوية نهائية بين إسرائيل والفلسطينيين وجيرانهم على 67 حدودا ”

وأضاف: ” القدس مدينة مقدسة لأهل الكتاب.. القدس ” ، ثم وضع شعار علم السودان بدلًا عن فلسطين في نهاية التغريدة كما هو موضح في بالصورة.