العكايشي: اتباع تكتيك المدرب سبب فوز الاتحاد

ماجد محمد(صدى):

عبر اللاعب أحمد العكايشي، مهاجم فريق الاتحاد، عن سعادته بفوز فريقه على نادي ” الرائد ” أمس بثنائية مقابل هدف واحد؛ ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال العكايشي : ” أن التركيز واتباع تكتيك المدرب جعل الاتحاد يحصد النقاط الثلاث “.

يذكر أن، أحمد العكايشي من مواليد 1989 في بنزرت بتونس؛ ويبلغ من العمر 28 عام.