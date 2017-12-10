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العكايشي: اتباع تكتيك المدرب سبب فوز الاتحاد

العكايشي: اتباع تكتيك المدرب سبب فوز الاتحاد
ماجد محمد(صدى):

عبر اللاعب أحمد العكايشي، مهاجم فريق الاتحاد، عن سعادته بفوز فريقه على نادي ” الرائد ” أمس بثنائية مقابل هدف واحد؛ ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال العكايشي : ” أن التركيز واتباع تكتيك المدرب جعل الاتحاد يحصد النقاط الثلاث “.

يذكر أن، أحمد العكايشي من مواليد 1989 في بنزرت بتونس؛ ويبلغ من العمر 28 عام.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههههههههه غريبة تقول كذا

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