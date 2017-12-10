العكايشي: اتباع تكتيك المدرب سبب فوز الاتحاد
عبر اللاعب أحمد العكايشي، مهاجم فريق الاتحاد، عن سعادته بفوز فريقه على نادي ” الرائد ” أمس بثنائية مقابل هدف واحد؛ ضمن مباريات الجولة الـ13 من الدوري السعودي للمحترفين.
وقال العكايشي : ” أن التركيز واتباع تكتيك المدرب جعل الاتحاد يحصد النقاط الثلاث “.
يذكر أن، أحمد العكايشي من مواليد 1989 في بنزرت بتونس؛ ويبلغ من العمر 28 عام.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههه غريبة تقول كذا
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1017 ] نشر منذ 3 ساعات
قال تكتيك مدرب