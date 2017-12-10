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  3. لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة بسبب عطل فني

لحظات مرعبة عاشها ركاب طائرة بسبب عطل فني




تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39627 ] نشر منذ 3 ساعات

يامعين ,,

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