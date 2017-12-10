وفاة حرم عميد أسرة العبدالرضاء بالإحساء

زهير الغزال(صدى):

انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة – أمنه بنت عبدالوهاب الشيخ – حرم عميد اسرة العبدالرضاء بمحافظة الإحساء الحاج / جعفر بن عبدالله العبدالرضاء وصلي عليها أمس السبت ودُفنت في مقبرة الخدود بمدينة الهفوف التابعة لمحافظة الإحساء .

وعمة عضو مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليحيى والمسعودي بمدينة المبرز ورئيس المنطقة 23 لأندية التوستماسترز الزميل – عباس بن علي العبدالرضاء.

وتقبل التعازي بمجلس اسرة القطان بحي المسلخ بمدينة الهفوف.

– عصرًا وليلًا – أوقات العزاء .

((صحيفة صدى)) تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعميد الاسرة بمحافظة الاحساء ولابناءها – عادل وعقيل وعبدالله وموسى ومالك وبناتها .