وفاة حرم عميد أسرة العبدالرضاء بالإحساء
انتقلت الى رحمة الله تعالى الحاجة – أمنه بنت عبدالوهاب الشيخ – حرم عميد اسرة العبدالرضاء بمحافظة الإحساء الحاج / جعفر بن عبدالله العبدالرضاء وصلي عليها أمس السبت ودُفنت في مقبرة الخدود بمدينة الهفوف التابعة لمحافظة الإحساء .
وعمة عضو مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية باليحيى والمسعودي بمدينة المبرز ورئيس المنطقة 23 لأندية التوستماسترز الزميل – عباس بن علي العبدالرضاء.
وتقبل التعازي بمجلس اسرة القطان بحي المسلخ بمدينة الهفوف.
– عصرًا وليلًا – أوقات العزاء .
((صحيفة صدى)) تتقدم بخالص العزاء والمواساة لعميد الاسرة بمحافظة الاحساء ولابناءها – عادل وعقيل وعبدالله وموسى ومالك وبناتها .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 3 ساعات
ذهبت مع عملها لخالقها