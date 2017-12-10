وقف خدمة ” الواتساب ” ببعض الهواتف نهاية العام الحالي

أماني الغامدي(صدى):

أعلن مسئولي تطبيق ” الواتساب ” ، عن وقف عمل الخدمة ببعض الهواتف الغير حديثة نهاية عام 2017 .

وأوضحت الشركة أنواع الهواتف المنتظر توقف الخدمة عنها وهي: جميع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل بلاكبيري أو إس بلاكبيري 10و نوكيا إس 60 وجميع الأجهزة العاملة بنظام تشغيل ويندوز 8 وما أقدم.

وقد نصح المسئولين؛ مستخدمي هذه الأجهزة بضرورة ترقية وتحديث أجهزتهم حتى يتمكنوا من استخدام تطبيق الواتساب.

وألمحت الشركة بوقف عمل التطبيق عن هاتف نوكيا إس 40 في نهاية عام 2018، وجميع الأجهزة العاملة بتشغيل ” أند رويد 2.3.7 ” وما أقدم في مطلع فبراير 2020.