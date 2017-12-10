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صورة نادرة للملك سعود في البيت الأبيض لبحث القضية الفلسطينية

صورة نادرة للملك سعود في البيت الأبيض لبحث القضية الفلسطينية
علي القحطاني(صدى):

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، للملك سعود -رحمه الله- بصحبة عدد من المرافقين عام 1947، حيث كان وليًا للعهد في هذا الوقت.

وتُظهر الصورة، مغادرة الملك ومرافقيه البيت الأبيض الأمريكي بعد اجتماعهم الأول مع الرئيس الأمريكي آنذاك ” ترومان ” ، مشيرًا إلى أن النقاش مع الرئيس الأمريكي كان حول القضية الفلسطينية.

ورافق الملك سعود من على يمينه الشيخ علي رضا والشيخ أسعد الفقيه، ومن على يساره الشيخ سليمان الحمد والشيخ فؤاد حمزة واللواء محمد النملة.

وكان العديد قد شنّوا هجمة شرسة على المملكة، متهمين إياها ببيع وخذلان القضية الفلسطينية.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يرحمه ويغفر له

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