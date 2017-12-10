إعادة جثمان مقيم هندي سقط من على ظهر حمار بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أعيد جثمان مقيم هندى توفى من سبتمبر الماضي، إثر سقوطه من على ظهر حمار، وهو يرعى الأغنام في قرية عفيف بالطائف، أمس السبت إلى مسقط رأسه في الهند، بعد أجراءات قانونية استمرت 4 شهور.

وعثر على كاثيرفيل ثياجاراجان 57 عاما من منطقة ثانجافور في تاميل نادو بالهند، في الثاني من سبتمبر الماضي من قبل راعي آخر من تاميل نادو يعيش في المنطقة.

وكان كاثيرفيل يعمل راعيًا في قرية على طريق الطائف-الرياض لمدة 6 سنوات، وسقط من على ظهر حماره فلقي حتفه، بعد 25 يومًا فقط من عودته من إجازة في الهند