مدير جامعة حائل ” نبراس ” يرعى الملتقي التعريفي النسائي الثاني عشر

سعيد العجل(صدى):

يرعى مدير جامعة حائل الأستاذ الدكتور خليل ابراهيم البراهيم , الملتقى التعريفي النسائي الثاني عشر بمنطقة حائل بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات, بمبادرة من الشركة السعودية للصناعات ” سابك ” اليوم الاثنين والمقام في مقر جامعة حائل – القسم النسائي بحضور نخبة من منسوبات الجامعة والتعليم والقطاعات الحكومية والأهلية وسيدات المجتمع .

وتتضمن فعاليات الملتقى التعريفي للمشروع الوطني ” نبراس ” من الجلسة الافتتاحية على كلمة مديرة الإدارة العامة للشؤون النسوية باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات هناء الفريح ,يليها عرض مرئي عن جهود الدولة في مجال مكافحة المخدرات ,يعقبها كلمة المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقدمها مديرة التطوير والتدريب بالإشراف النسوي بالمديرية أمل خاشقجي ,فعرض مرئي وتعريف بمبادرة المشروع الوطني نبراس , يليها كلمة راعي الحفل تلقيها بالإنابة عنة المشرفة على أقسام الطالبات في جامعة حائل الدكتورة /حنان سالم ال عامر .

عقبها تنطلق فعاليات الجلسات العلمية لتشتمل الجلسة الأولى على محور دور المؤسسات التعليمية في حماية الفرد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية.

كما ستناقش الجلسة الثانية ثلاث محاور أبرزها , (ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية), (الوقاية الأسرية ودورها في حماية النشء ) , بالإضافة إلى محور عن (خطوات الإرشاد والعلاج ).

من جانبه وأوضحت مديرة عام الشؤون النسوية هناء الفريح , بأن الملتقى النسائي الثاني عشر التعريفي بمشروع ” نبراس” بمنطقة حائل, يحتوي على برامج مصاحبة للملتقي لرفع مستوى الوعي للأسرة وتعزيز عوامل الحماية وإكساب المستفيدات مهارات التعامل الإيجابي مع المشكلات الاجتماعية من خلال إقامة حملة توعوية بمركز التنمية الاجتماعي يقام بها ثلاث برامج الأول البرنامج التثقيفي للأمهات والثاني برنامج توعوي للفتيات والثالث برنامج تدريبي (الطفولة والقيم ) للأطفال من 6 الى 10 سنوات .

كما سوف يتم تنفيذ برنامج تدريبي لمعلمات الصفوف الأولية , وبرنامج تدريبي للمرشدات الطلابيات لمدة يومين .