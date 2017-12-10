اعتماد ” تمريض حائل ” ضمن الفئة الأولى للمنشآت الصحية

علي العنزي(صدى):

صرّح عميد كلية التمريض بجامعة حائل، الدكتور فرحان الشمري، بأن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اعتمدت الكلية لتقديم أنشطة التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر ضمن الفئة الأولى بين المنشآت الصحية ولمدة خمسة أعوام .

وأكد ” الشمري ” ، أن الاعتماد سيمكن الكلية من إقامة الندوات والمؤتمرات معتمدة بساعات تعليم طبي مستمر، وكذلك الشراكة مع معهد البحوث والخدمات الاستشاري بالجامعة، سيمكنها من تقديم برامج تدريبية في المجال الصحي لجميع الطلاب والطالبات بجانب الكوادر الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.