” تقنية بنات نجران ” توضح معايير المفاضلة بين المتقدمات للدبلوم

راشد آل شريه(صدى):

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة نجران، استمرارها في استقبال طلبات القبول والتسجيل في برنامج الدبلوم للفصل الدراسي الثاني للعام التدريبي 1438 /1439هـ.

وأوضحت الكلية، أن التسجيل ينتهي في 26 من ديسمبر الجاري، ويتم عبر بوابة القبول الموحد بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشارت إلى أن المفاضلة بين المتقدمات بناء على معيار النسبة الموزونة التي تساوي 60% لدرجة الثانوية العامة، و40% لاختبار القدرات، مع منح حديثات التخرج الأولوية للقبول، وتشمل التخصصات بالكلية لبرنامج الدبلوم ” تقنية التجميل والتزيين النسائي ” و ” تقنية التصميم وإنتاج الملاب “.

وقال إنه سيصل المرشحات رسائل نصية SMS على الجوال المسجل في الطلب.