مزاد علني لبيع قرية بالغابات الألمانية

برلين(صدى):

نُظم مزاد علني في العاصمة الألمانية، برلين، لبيع قرية ” الفين ” ، التي تقع بإحدى الغابات الألمانية، وتبلغ مساحتها 16 ألف متر مربع، وبها طريق قروي دائري وتسع بيوت للسكنى، والعديد من المباني الجانبية وعشرة أماكن لركن السيارات.

وابتدأ المزاد بـ 125 ألف يورو، وتقدم شخص لشراء القرية ب 140 ألف يورو عبر الهاتف ولم يكن ينافسه أحد في شراء القرية.

وتشمل مباني القرية على أثاث متواضع ومدفآت، كما يوجد بها بعض من التشققات بالواجهات وأضرار في المباني نتجت عن الرطوبة.

يذكر أن قرية الفين الصغيرة كانت ملكًا لأحد مصانع الفحم الحجري في عصر جمهورية ألمانيا الديمقراطية، كما بيعت القرية في عام 2001 لإثنان من الإخوة وقد مات أحدهما.