بالصورة.. نجم هوليودي يتحرش بممثلة شاركته العمل

أماني الغامدي(صدى):

قامت الممثلة كاثرين روسيتر بإتهام النجم الهوليودي داستن هوفمان بالتحرش بها استمرار، أثناء عملهم سويًا بمسرحية ” ديث أوف سيلزمان ” في برودواي.

وكشفت الممثلة حوادث التحرش والانتهاكات المتكررة التي تعرضت لها من قبل داستن هوفمان، أثناء كواليس التصوير، مرفقة بصورة صادمة لها أثناء تحرشه بها، وفقًا لتقرير لها الجمعة، بمجلة ” هوليود ريبورتر “.

وقالت: ” إن الممثل الفائز بجائزة الأوسكار كان يتحرش بها، وفي إحدى المرات رفع قميصها عمداً ليكشف صدرها أمام طاقم العمل ”.

وكتبت أنها كانت تبكي بعد عودتها إلى المنزل، وفكرت في تقديم شكوى إلى نقابة الممثلين، ولكنها كانت تخاف من فقد عملها عند اتهام نجم كبير مثل هوفمان، وهو ما كان يهدد حياتها المهنية في عالم التمثيل.