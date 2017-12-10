” العيسى ” : الفساد هو الثقب الأسود في التنمية

عادل الحربي(صدى):

أكد الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، المتحدث الرئيسي في منتدى النزاهة في مؤسسات العدالة الجنائي، وأمين عام رابطة العالم الإسلامي، عدم وجود فساد مالى إلا بوجود فساد إداري، واصفا الفساد بالثقب الأسود في التنمية.

وشدد العيسى خلال كلمته في حفل افتتاح منتدى ” نزاهة ” ، والذي يديره الدكتور ناصر بن نافع البراق، رئيس قسم الصحافة والنشر الإلكتروني بكلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام محمد بن سعود، على مؤسسات العدالة والرقابة في كشف التبريرات والتأويلات لحالات الفساد المتكررة.