التوجيه بضبط شاب تسبب في مخالفات مرورية تحت تأثير ” الخمر “

عادل الحربي(صدى):

نجحت دوريات المرور، اليوم الاحد، في الكشف عن تعاطي شابًا لكحول ” الإيثيلي ” ، بعد أن تورط في عدد من المخالفات المرورية.

وكانت دوريات المرور اشتبهت في الشاب؛ مما دفعها لإجراء تحاليل مخبرية له، والتي بينت أنه يتعاطى كحول ” الإيثيلي ” ؛ إلا أنه تم إطلاق سراحه بكفالة من قبل المرور.

وصدر توجيهًا بالقبض عليه، وبدأت شعبة البحث والتحري، التابعة لشرطة محايل، في إجراءات القبض على الشاب وإشعار النيابة العامة