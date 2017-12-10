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التوجيه بضبط شاب تسبب في مخالفات مرورية تحت تأثير ” الخمر “

التوجيه بضبط شاب تسبب في مخالفات مرورية تحت تأثير ” الخمر “
عادل الحربي(صدى):

نجحت دوريات المرور، اليوم الاحد، في الكشف عن تعاطي شابًا لكحول ” الإيثيلي ” ، بعد أن تورط في عدد من المخالفات المرورية.

وكانت دوريات المرور اشتبهت في الشاب؛ مما دفعها لإجراء تحاليل مخبرية له، والتي بينت أنه يتعاطى كحول ”  الإيثيلي ” ؛ إلا أنه تم إطلاق سراحه بكفالة من قبل المرور.

وصدر توجيهًا بالقبض عليه، وبدأت شعبة البحث والتحري، التابعة لشرطة محايل، في إجراءات القبض على الشاب وإشعار النيابة العامة


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 39627 ] نشر منذ 4 ساعات

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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