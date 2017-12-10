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بالفيديو.. سقوط طفل أثناء تعلمه قيادة دراجة ورد فعل صادم لشقيقته الصغرى

بالفيديو.. سقوط طفل أثناء تعلمه قيادة دراجة ورد فعل صادم لشقيقته الصغرى
متابعات(صدى):

أثارت طفلة صغيرة ضجة عبر مواقع التواصل الأجتماعي بطرافتها وخوفها على شقيقها الأكبر حيث هرولت إليه فور وقوعه من على دراجة .

ونشر أحد الآباء مقطع فيديو لطفله الصغير اثناء تعلمه ركوب الدراجة ، وأثناء ذلك سقوط الطفل من الدراجة أثناء سياقته لها بسرعة ، وفي نهاية الفيديو هرولت شقيقته الصغرى إليه وحضنته لتطمأن عليه ، ما أثار إعجاب المتابعين بحنيتها وخوفها على شقيقها .

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات

ههههههههههههههه يا حليلهم تطمن على اخوها

that is sweet

[ عدد التعليقات: 39627 ] نشر منذ 4 ساعات

براءه وحنيه ,, اجمل ايام العمر ,,

[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 3 ساعات

يااا عمري

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