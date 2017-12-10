بالفيديو.. سقوط طفل أثناء تعلمه قيادة دراجة ورد فعل صادم لشقيقته الصغرى

متابعات(صدى):

أثارت طفلة صغيرة ضجة عبر مواقع التواصل الأجتماعي بطرافتها وخوفها على شقيقها الأكبر حيث هرولت إليه فور وقوعه من على دراجة .

ونشر أحد الآباء مقطع فيديو لطفله الصغير اثناء تعلمه ركوب الدراجة ، وأثناء ذلك سقوط الطفل من الدراجة أثناء سياقته لها بسرعة ، وفي نهاية الفيديو هرولت شقيقته الصغرى إليه وحضنته لتطمأن عليه ، ما أثار إعجاب المتابعين بحنيتها وخوفها على شقيقها .