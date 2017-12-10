بالفيديو.. سقوط طفل أثناء تعلمه قيادة دراجة ورد فعل صادم لشقيقته الصغرى
أثارت طفلة صغيرة ضجة عبر مواقع التواصل الأجتماعي بطرافتها وخوفها على شقيقها الأكبر حيث هرولت إليه فور وقوعه من على دراجة .
ونشر أحد الآباء مقطع فيديو لطفله الصغير اثناء تعلمه ركوب الدراجة ، وأثناء ذلك سقوط الطفل من الدراجة أثناء سياقته لها بسرعة ، وفي نهاية الفيديو هرولت شقيقته الصغرى إليه وحضنته لتطمأن عليه ، ما أثار إعجاب المتابعين بحنيتها وخوفها على شقيقها .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههه يا حليلهم تطمن على اخوها
that is sweet
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39627 ] نشر منذ 4 ساعات
براءه وحنيه ,, اجمل ايام العمر ,,
جود[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 3 ساعات
يااا عمري
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6415 ] نشر منذ 32 دقيقة
فديتها❤