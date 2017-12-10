هيئة الاتصالات تناشد هواة الرحلات بالتسجيل في خدمة ” إنقاذ الأفراد “

عادل الحربي(صدى):

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات – مجددا – هواة الرحلات البرية والبحرية بالتسجيل في خدمة ” البحث والإنقاذ للأفراد ” ؛ الخدمة التي تسعى إلى إنقاذ المفقودين في المناطق النائية التي لا تتوافر بها الشبكات الاتصالية.

وتتمكن الخدمة من تحديد أماكن المفقودين عبر الأقمار الصناعية، حيث أوضحت الهيئة أنه يمكن الحصول على الجهاز، وفقاً للمواصفات المعتمدة من الهيئة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية، من المحال التجارية المرخص لها ببيع أجهزة الاستغاثة والطوارئ.

وناشدت الهيئة المهتمين بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها؛ لمعرفة جميع المعلومات حول الخدمة.

يُذكر أن، هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت خدمة البحث والإنقاذ للأفراد خلال السنوات الماضية بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، بواقع 50 ريالاً سنوياً للخدمة.