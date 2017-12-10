كلمات تدل على ضعف شخصية المرأة
يؤثر ضعف شخصية المرأة على علاقتها بشريك حياتها ، وينجم عنها العديد من المشاكل ،فقد تتجاوز المرأة عن بعض الأخطاء التي تتزايد فيما بعد ،أو قد تؤدي الى الانفصال فيوجد بعض العبارات التي تدل على ضعف المرأة يجب عليها أن تعالج هذا الضعف لكي تحافظ على علاقتها
الاعتذار
” أنا آسفة ” كلمة ترددها المرأة كثيرا لشريك حياتها ، حتى لو لم تكن مخطئة ، وهذا أكبر دليل على ضعف شخصيتها ، أما الاعتذار في حالة ارتكاب خطأ بالفعل أمر طبيعي.
لا يهمني هذا الأمر
أحيانا المرأة تتجاهل بعض التصرفات الخاطئة التي يرتكبها الرجل في حقها ، فيستمر الرجل في أفعاله، وهذا التجاهل يؤثر سلبا بالتأكيد على علاقتهما .
لم أكن قادرة على المواجهة
يحدث الانفصال كثيرا بسبب عدم قدرة المرأة الضعيفة الشخصية على مواجهة شريك حياتها بالأخطاء التي يرتكبها ، وتتراكم المشاكل والضغوط بينهم بسبب عدم إفصاحها عما يغضبها منه.
كان زمان[ عدد التعليقات: 2101 ] نشر منذ 3 ساعات
يبدولي أن هذه الكلمات يقولها الرجل بهذا الوقت ..
المرأة الأن أقوى بكثير ……
برق[ عدد التعليقات: 11182 ] نشر منذ 3 ساعات
نحستونا يامال النحس
اهب ياعيون بعض الناس 😡😡
الماسة الزرقاء[ عدد التعليقات: 333 ] نشر منذ 3 ساعات
صحيح خصوصا اخر نقطة
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 2099 ] نشر منذ 3 ساعات
تردد اسف في اليوم مليون مره
ماتعدل اسف لو جات منك في اليوم مره
اسف من طرف اللسان بالحيل مُره
واسف من القلب عسل بالحيل مره
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 1 ساعة
لا لا خليكي قويه ولك كلمه ورأي،، الضعيف ما عاد يمشي في الزمن هذا 😐
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 10135 ] نشر منذ 15 دقيقة
💪💪💪 كونوا اقؤياء .. زمنناا هذا يحتاج للقوة والشدة ..
بالذات للمرأة يعني ..