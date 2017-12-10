كلمات تدل على ضعف شخصية المرأة

متابعات(صدى):

يؤثر ضعف شخصية المرأة على علاقتها بشريك حياتها ، وينجم عنها العديد من المشاكل ،فقد تتجاوز المرأة عن بعض الأخطاء التي تتزايد فيما بعد ،أو قد تؤدي الى الانفصال فيوجد بعض العبارات التي تدل على ضعف المرأة يجب عليها أن تعالج هذا الضعف لكي تحافظ على علاقتها

الاعتذار

” أنا آسفة ” كلمة ترددها المرأة كثيرا لشريك حياتها ، حتى لو لم تكن مخطئة ، وهذا أكبر دليل على ضعف شخصيتها ، أما الاعتذار في حالة ارتكاب خطأ بالفعل أمر طبيعي.

لا يهمني هذا الأمر

أحيانا المرأة تتجاهل بعض التصرفات الخاطئة التي يرتكبها الرجل في حقها ، فيستمر الرجل في أفعاله، وهذا التجاهل يؤثر سلبا بالتأكيد على علاقتهما .

لم أكن قادرة على المواجهة

يحدث الانفصال كثيرا بسبب عدم قدرة المرأة الضعيفة الشخصية على مواجهة شريك حياتها بالأخطاء التي يرتكبها ، وتتراكم المشاكل والضغوط بينهم بسبب عدم إفصاحها عما يغضبها منه.