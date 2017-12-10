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إيران تخلي 200 من مستشاريها باليمن إلى عمان

إيران تخلي 200 من مستشاريها باليمن إلى عمان
طهران(صدى):

أكد السياسي الإيراني أمير طاهري إخلاء إيران 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن، ونقلهم إلى قاعدة مجاورة في عمان.

وقال ” طاهري ” في تغريده له على تويتر ” إيران أخلت 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة ” .

وأشار ” طاهري ” عبر تغريدة سابقة له، إلى مغادرة موظفي السفارة الإيرانية في صنعاء إلى مسقط، حيث هناك مقار مؤقتة لهم خشية من تحرير العاصمة اليمنية هناك.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات

لعنة الله على ايران راس الارهاب والكفر اعداء الاسلام

وعمان دولة تعتبر خائنة

[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 4 ساعات

اللهم اهلك الفرس والمجوس ومن نصرهم او تحزب معهم يا سميع الدعاء

[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 2 ساعتين

عمان ..ياعمان لماذا تساندين ايران ضد العرب
وتساعدين الحوثيين من علاج وايواء وخلافة ..؟

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