إيران تخلي 200 من مستشاريها باليمن إلى عمان

طهران(صدى):

أكد السياسي الإيراني أمير طاهري إخلاء إيران 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن، ونقلهم إلى قاعدة مجاورة في عمان.

وقال ” طاهري ” في تغريده له على تويتر ” إيران أخلت 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة ” .

وأشار ” طاهري ” عبر تغريدة سابقة له، إلى مغادرة موظفي السفارة الإيرانية في صنعاء إلى مسقط، حيث هناك مقار مؤقتة لهم خشية من تحرير العاصمة اليمنية هناك.