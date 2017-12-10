إيران تخلي 200 من مستشاريها باليمن إلى عمان
أكد السياسي الإيراني أمير طاهري إخلاء إيران 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن، ونقلهم إلى قاعدة مجاورة في عمان.
وقال ” طاهري ” في تغريده له على تويتر ” إيران أخلت 200 من مستشاريها العسكريين في اليمن بعد اقتراب التحالف من السيطرة على ميناء الحديدة ” .
وأشار ” طاهري ” عبر تغريدة سابقة له، إلى مغادرة موظفي السفارة الإيرانية في صنعاء إلى مسقط، حيث هناك مقار مؤقتة لهم خشية من تحرير العاصمة اليمنية هناك.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنة الله على ايران راس الارهاب والكفر اعداء الاسلام
وعمان دولة تعتبر خائنة
شيّووووون[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 4 ساعات
اللهم اهلك الفرس والمجوس ومن نصرهم او تحزب معهم يا سميع الدعاء
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 2 ساعتين
عمان ..ياعمان لماذا تساندين ايران ضد العرب
وتساعدين الحوثيين من علاج وايواء وخلافة ..؟