بالفيديو.. أحلام تنصدم من خادمتها وتقفل عليها الباب

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام، مقطع فيديو ترصد فيه تصرف صادم لخادمتها داخل المنزل.

وظهرت احلام في الفيديو وهي تنادي على خادمتها التي اجابتها من بلكونة المنزل، ثم قالت أحلام ضاحكة ” تخيلو أن مفتاح البيت معها وهلا هي بالبلكونة وقفل الباب عليها ” .