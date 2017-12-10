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بالفيديو.. أحلام تنصدم من خادمتها وتقفل عليها الباب

بالفيديو.. أحلام تنصدم من خادمتها وتقفل عليها الباب
أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة الإماراتية أحلام جمهورها ومتابعيها عبر تطبيق انستجرام، مقطع فيديو ترصد فيه تصرف صادم لخادمتها داخل المنزل.

وظهرت احلام في الفيديو وهي تنادي على خادمتها التي اجابتها من بلكونة المنزل، ثم قالت أحلام ضاحكة ” تخيلو أن مفتاح البيت معها وهلا هي بالبلكونة وقفل الباب عليها ” .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات

الحمدالله علي نعمة العقل

[ عدد التعليقات: 6361 ] نشر منذ 4 ساعات

ه ه ه
نضحك يعني
ام السماجة

[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 4 ساعات

أحلام وينك وين هلا ((وهلا هي بالبلكونة)) ** !!!! ههههههههه
*
الله يرحم زمان الطيبين نسينا كلام أول !** (هكيه قاعدة بالبلكونة) هع هع ههههههههه

[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 2 ساعتين

من كويحة الى بيضاء وعيونها خضر
😅😅😅😅😅😅😅 عجائب

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