القوات الجوية تفتح باب التعيين ببرنامج ” فني مساند لطائرات التايفون “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت قيادة القوات الجوية الملكية، عن فتح باب التعيين في برنامج ” فنيين المساندة لطائرات التايفون ” بمحافظة الطائف .

وأوضحت القوات الملكية، إن أهداف الوظيفة هي المساعدة الفنية للقوات الجوية الملكية، ونظام المساندة الأرضية لطائرات ” التايفون ” بوزارة الدفاع والطيران.

وقالت القوات أن التخصصات المتوفرة هي: تموين (SUPPLY)و ذخيرة (MUNITION)و نظام المساندة الأرضية لطائرات التايفون .(GSS)

وأضافت أن التسجيل متاح لشهادة الثانوية العامة (قسم العلمي)، وخريجي المعاهد الثانوية الصناعية، وخريجي الكليات التقنية؛ و يشترط اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية واجتياز الفحص الطبي.

بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية؛ والحصول على شهادة الايلتس (IELTS) بمجموع عام لا يقل عن 4.5، وتوافر رخصة قيادة سعودية (سارية المفعول)، وعدم وجود مشكلات بصرية تؤثر على الألوان، وأن يكون عمر المتقدم بين (18-25).

وعلى الراغبين في التقديم الدخول هنا على الرابط التالي مع إرفاق السيرة الذاتية