أوبر تحل أزمة السائق المغتصب مع المجني عليها

متابعات(صدى):

أجرى الرئيس التنفيذي لشركة أوبر خسروشاهي تسوية مع المرأة التي قد رفعت دعوى قضائية ضد الشركة بسبب سائق اغتصبها .

وقد قامت الضحية من قبل برفع دعوى قضائية مدنية بالولايات المتحدة ضد شركة أوبر، وقاضت أيضا الشركة مرة أخرى في محكمة اتحادية بسان فرانسيسكو.

وأدانت سائق لدى أوبر قام بالاعتداء عليها في دلهي بالهند سنة 2014، وتم الحكم علي السائق بالسجن المؤبد.

وذكرت المرأة المغتصبة أن مسئول بشركة أوبر حصل عمدا على السجلات والتقارير الطبية لصاحبة الدعوى عقب فترة وجيزة من الحادث فور اجتماعه مع شرطة دلهي.