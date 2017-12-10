بالفيديو.. الظهور الأول لمؤذن المسجد الحرام بعد وعكته الصحية
ظهر مؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيدة، بصحة جيدة، في مقطع فيديو متداول له أثناء زيارة أحمد الهاشمي له، وذلك بعد الأزمة الصحية التي كان قد تعرض لها عقب إصابته بجلطة دماغية مفاجئة.
وتوعد مؤذن المسجد الحرام بأنه سوف يعود قريبًا لأداء مهنته المشرفة، مطمئنًا جمهوره على صحته ومعافاته التامه.
وشكر المؤذن كل من إهتم به أثناء مرضه، وحرصهم على الاطمئنان عليه، وتفقد سلامة صحته.
وكان الشيخ نايف قد دخل أحدى المستشفيات بمكة المكرمة، بعد إصابته بجلطة دماغية مفاجئة، قبل أن تتحسن صحته ويعود إلى المنزل.
الوسوم: المؤذن، المسجد الحرام، نايف بن صالح فيدة، صحة
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2025 ] نشر منذ 5 ساعات
شفاك الله
وكتب لك الأ جرين
اجر المرض واجر العافية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يحفظه ويرفع عنه كل بأس
رااايق[ عدد التعليقات: 3092 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يشفيك ويعافيك وترجع بإذن الله كما كنت ونسمع الأذان بصوتك إن شاء الله تعالى **