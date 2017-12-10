بالفيديو.. الظهور الأول لمؤذن المسجد الحرام بعد وعكته الصحية

نايف السالم(صدى):

ظهر مؤذن المسجد الحرام الشيخ نايف بن صالح فيدة، بصحة جيدة، في مقطع فيديو متداول له أثناء زيارة أحمد الهاشمي له، وذلك بعد الأزمة الصحية التي كان قد تعرض لها عقب إصابته بجلطة دماغية مفاجئة.

وتوعد مؤذن المسجد الحرام بأنه سوف يعود قريبًا لأداء مهنته المشرفة، مطمئنًا جمهوره على صحته ومعافاته التامه.

وشكر المؤذن كل من إهتم به أثناء مرضه، وحرصهم على الاطمئنان عليه، وتفقد سلامة صحته.

وكان الشيخ نايف قد دخل أحدى المستشفيات بمكة المكرمة، بعد إصابته بجلطة دماغية مفاجئة، قبل أن تتحسن صحته ويعود إلى المنزل.

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