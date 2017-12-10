بالفيديو.. اشتباكات بين الشعب والأمن اللبناني أمام سفارة أمريكا
اندلعت، منذ قليل، اشتباكات بين متظاهرين لبنانيين وقوات الأمن اللبناني في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بيروت.
وتداولت أنباء عن اقتحام المتظاهرين للسفارة الأمريكية، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.
Posted by RT Arabic on Sunday, December 10, 2017
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات
امريكا اشعلت النار
ابو محمد[ عدد التعليقات: 39627 ] نشر منذ 4 ساعات
حزب الشيطان سبب كل الفتن ,,