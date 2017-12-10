بالفيديو.. اشتباكات بين الشعب والأمن اللبناني أمام سفارة أمريكا

بيروت(صدى):

اندلعت، منذ قليل، اشتباكات بين متظاهرين لبنانيين وقوات الأمن اللبناني في محيط السفارة الأمريكية بالعاصمة بيروت.

وتداولت أنباء عن اقتحام المتظاهرين للسفارة الأمريكية، احتجاجًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص بالاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.