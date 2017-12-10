آبل تطلق ثلاث هواتف بشاشات OLED

أماني الغامدي(صدى):

شرعت شركة آبل لتصنيع ثلاثة هواتف ذكية آي فون جديدة خلال العام المقبل، بينهما هاتف آيفون بشاشة من نوع OLED وبقياس 6.3 إنش بعدما حولت الشركة ضمن هاتف Iphone X ، من شاشات الكريستال السائل التقليدية LCD إلى الشاشات الأرقى OLED التي تقدم ألوان مشبعة بشكل أكبر ، وأكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.

وستطلق الشركة هاتف بقياس شاشة 6.3 إنش وآخر بقياس شاشة 5.8 إنش، مع استعمال شاشات OLED في كلا الهاتفين، بالإضافة لإطلاقها نموذج بشاشة من قياس 6.1 إنش ونوعية LCD.

وانتقلت الشركة هذا العام، إلى استعمال الزجاج في الجهة الخلفية من هواتف آي فون 8 وآي فون 8 بلس و آيفون X لدعم ميزة الشحن اللاسلكي.