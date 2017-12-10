جامعة تبوك تعلن عن وظائف شاغرة بمسمى ” معيد “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة تبوك عبر موقعها الإلكتروني، توفر عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة بمسمى معيد، للرجال والنساء في مختلف التخصصات، للمواطنين فقط من حملة درجة البكالريوس، وذلك للعمل بعدد من كليات الجامعة.

واشترطت الجامعة، ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة من تاريخ الإعلان عن الوظيفة، وألا يكون موظفا حكوميا، إضافة لوجوب الحصول على سنة الامتياز للتخصصات الطبية وإرفاق شهادة الامتياز مع المستندات.

وأوضحت الجامعة أن التقديم سيكون متاحا حتى يوم الخميس 26/3/1439ه عبر موقعها الإلكتروني، ومن ثم يجتاز المتقدم الإجراءات المتبعة للتعيين على وظيفة معيد.