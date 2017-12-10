رقص فتيات محجبات يثير موجه من الغضب

نيودلهي(صدى):

أثارت 4 فتيات مسلمات في الهند ، غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب ظهورهن يرقصن بالحجاب على موسيقى أغنية شعبية .

و كشفت وسائل إعلام هندية أن المشهد المثير للجدل وقع في ولاية كيرالا، حيث أقام اتحاد الطلبة في الهند العديد من العروض للرقص المرتجل في جميع أنحاء الدولة كنوع من التظاهر ، أن الطلاب شاركوا في برنامج وزارة الصحة في ” اليوم العالمي للمساعدة ” لرفع مستوى الوعي بشأن الأمراض التي تنقل جنسيا.