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رقص فتيات محجبات يثير موجه من الغضب

رقص فتيات محجبات يثير موجه من الغضب
نيودلهي(صدى):

أثارت 4 فتيات مسلمات في الهند ، غضب المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، عقب ظهورهن يرقصن بالحجاب على موسيقى أغنية شعبية .

و كشفت وسائل إعلام هندية أن المشهد المثير للجدل وقع في ولاية كيرالا، حيث أقام اتحاد الطلبة في الهند العديد من العروض للرقص المرتجل في جميع أنحاء الدولة كنوع من التظاهر ، أن الطلاب شاركوا في برنامج وزارة الصحة في ” اليوم العالمي للمساعدة ” لرفع مستوى الوعي بشأن الأمراض التي تنقل جنسيا.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2013 ] نشر منذ 2 دقيقتين

آهـ‘ اتعبوني الهنود
هنود هنود
ههههههههههههههههه

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