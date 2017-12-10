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صورة نادرة للكعبة بدون الكسوة

صورة نادرة للكعبة بدون الكسوة
نايف السالم(صدى):

انتشرت صورة نادرة للكعبة المشرفة، بدون كسوتها، خلال تغييرها في إحدى السنوات.

واعتاد الناس رؤية الكعبة المشرفة بالكسوة، لكن الصورة أظهرت الجدار من ناحية باب الكعبة باللون البني الغامق، بخلاف مع اعتادوا عليه.

ويتم تغيير الكسوة سنويًا في شهر ذي الحجة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله
استغفر الله
ولا حول ولا قوة الا بالله

سبحان الله
استغفر الله
ولا حول ولا قوة الا بالله

سبحان الله
استغفر الله
ولا حول ولا قوة الا بالله

سبحان الله
استغفر الله
ولا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات

سبحان الله العظيم

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