صورة نادرة للكعبة بدون الكسوة

نايف السالم(صدى):

انتشرت صورة نادرة للكعبة المشرفة، بدون كسوتها، خلال تغييرها في إحدى السنوات.

واعتاد الناس رؤية الكعبة المشرفة بالكسوة، لكن الصورة أظهرت الجدار من ناحية باب الكعبة باللون البني الغامق، بخلاف مع اعتادوا عليه.

ويتم تغيير الكسوة سنويًا في شهر ذي الحجة.