بالفيديو .. لأول مرة .. هدفين لـ ” رونالدو ” بمباراة واحدة هذا الموسم

نواف السالم(صدى):

حقق كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد، نجاحا أخر بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية؛ حيث سجل رونالدو هدفين لأول مرة في مباراة واحدة بالدوري لهذا الموسم.

وأحرز رونالدو الهدفين في مباراة فريقه أمام ” أشبيلية ” على ملعب ” سانتياجو بيرنابيو ” ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني؛ حيث سجل الهدفين في الشوط الأول.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل لاشيء لأشبيلية.

يذكر أن، ريال مدريد يحتل المركز برصيد 31 نقطة، بينما تجمد رصيد أشبيلية عند النقطة 28 في المركز الخامس.