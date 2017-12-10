خبير مناخ :طارد الأمطار يتربع فوق جزيرة العرب.. وموجة البرد تنتهي غدًا
قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الأحد، إنه من المتوقع انتهاء الكتلة الباردة غدًا.
وأوضح عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الكتلة الهوائية الباردة بدأت تتطبع بأجواء السعودية شبه الدافئة، بعد أن جثمت لمدة 72 ساعة فوق المملكة، مقارنة بمصدر الكتلة الباردة الشمالية المنشأ.
وأضاف ” المسند ” : المرتفع الجوي (طارد الأمطار) ـ بإذن الله ـ يتربع فوق جزيرة العرب لبضعة أيام حتى خمسة أيام قادمة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة)”.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5364 ] نشر منذ 13 دقيقة
الحمد لله على كل حال