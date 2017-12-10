خبير مناخ :طارد الأمطار يتربع فوق جزيرة العرب.. وموجة البرد تنتهي غدًا

عادل الحربي(صدى):

قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الأحد، إنه من المتوقع انتهاء الكتلة الباردة غدًا.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الكتلة الهوائية الباردة بدأت تتطبع بأجواء السعودية شبه الدافئة، بعد أن جثمت لمدة 72 ساعة فوق المملكة، مقارنة بمصدر الكتلة الباردة الشمالية المنشأ.

وأضاف ” المسند ” : المرتفع الجوي (طارد الأمطار) ـ بإذن الله ـ يتربع فوق جزيرة العرب لبضعة أيام حتى خمسة أيام قادمة لا تلوح في الأفق أي حالة مطرية (معتبرة)”.