بينهم روماني يُدير مباراة الهلال والفتح.. حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين
أعلنت لجنة الحكام، اليوم الأحد،عن أسماء حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ 13 من دوري المحترفين، حيث يشهد اليوم إقامة 3 مباريات.
يدير المباراة الأولى التي يلتقي فيها فريق الاتفاق، والتعاون الحكم البريطاني مارك كلاتنبيرغ، بمساعدة كل من جايكون كولن، وجوجيوس أرجيوروبولوس، وسامي الجريس.
وعن مباراة الهلال والفتح يُديرها أوفيديوهاتسيغان الروماني، بمساعدة كل من سيباستيان غورغي، و لأوكتافيان سوفري، وحيدر الرشيد.
ويُدير مباراة الأهلي وأحد، الكرواتي إيفان بيبك، بمساعدة توميسلاف بتروفيتش، وميرو جرجيك، وماجد الشمراني.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2025 ] نشر منذ 5 ساعات
ولكن تظل العالمية
صعبة قوية
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5448 ] نشر منذ 4 ساعات
بالتوفيق للتعاون والفتح والاهلي
علي[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 4 ساعات
ككككككككككككاااااااااااااككككككك قاهركم الهلال ي ابو ثلاثه
شيّووووون[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 4 ساعات
جمهور المسيار فيهم كمية وقاحة وحقد دفين على الهلال
يا اخوان ريحوا حالكم وربي فلا تاصلون لمواصيل الهلال ولا بعد خمسين سنة يعني بتموتون وتشبعون وانتم ما وصلتوا لارقام الهلال
تكفون ابي جلطة جماعية لكم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه