بينهم روماني يُدير مباراة الهلال والفتح.. حكام مباريات اليوم في دوري المحترفين

ماجد محمد(صدى):

أعلنت لجنة الحكام، اليوم الأحد،عن أسماء حكام مباريات اليوم في ختام الجولة الـ 13 من دوري المحترفين، حيث يشهد اليوم إقامة 3 مباريات.

يدير المباراة الأولى التي يلتقي فيها فريق الاتفاق، والتعاون الحكم البريطاني مارك كلاتنبيرغ، بمساعدة كل من جايكون كولن، وجوجيوس أرجيوروبولوس، وسامي الجريس.

وعن مباراة الهلال والفتح يُديرها أوفيديوهاتسيغان الروماني، بمساعدة كل من سيباستيان غورغي، و لأوكتافيان سوفري، وحيدر الرشيد.

ويُدير مباراة الأهلي وأحد، الكرواتي إيفان بيبك، بمساعدة توميسلاف بتروفيتش، وميرو جرجيك، وماجد الشمراني.