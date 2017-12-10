قرقاش: الربيع العربي سبب أزمة القدس
أشار الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، إلى أن ثورات الربيع العربي تسببت في عدم وجود خيارات الآن أمام العرب؛ لحل أزمة القدس.
وقال ” قرقاش ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عقم الخيارات العربية في مواجهة أزمة قرار القدس هو نتيجة طبيعية للإستقطاب الذي تسبب فيه ” الربيع العربي ” ، حالنا الْيَوْمَ لا يسّر والعلاج ليس في جلد الذات ” .
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأربعاء الماضي، عن نقله لسفارته في فلسطين إلى القدس كعاصمة لإسرائيل، مما تسبب في اشتعال الأوضاع واندلاع الاحتجاجات في فسطينضد قرار ترامب.
اترك تعليقاً