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قرقاش: الربيع العربي سبب أزمة القدس

قرقاش: الربيع العربي سبب أزمة القدس
أبو ظبي(صدى):

أشار الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، إلى أن ثورات الربيع العربي تسببت في عدم وجود خيارات الآن أمام العرب؛ لحل أزمة القدس.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” عقم الخيارات العربية في مواجهة أزمة قرار القدس هو نتيجة طبيعية للإستقطاب الذي تسبب فيه ” الربيع العربي ” ، حالنا الْيَوْمَ لا يسّر والعلاج ليس في جلد الذات ” .

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الأربعاء الماضي، عن نقله لسفارته في فلسطين إلى القدس كعاصمة لإسرائيل، مما تسبب في اشتعال الأوضاع واندلاع الاحتجاجات في فسطينضد قرار ترامب.


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