جامعة شقراء تطالب المتقدمين لوظائفها بالحضور في الموعد

فاطمة المالكي(صدى):

أوضح عميد شئون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة شقراء، الدكتور محمد بن عواض الطريس، أن عدد الوظائف المعلنة 30 وظيفة، تقدم لها 3908 مواطنين، وبلغ عدد من تنطبق عليه الشروط 1954 مواطنًا.

وطالبت الجامعة، المواطنين المتقدمين للمسابقة الإدارية والفنية والهندسية، التي تم الإعلان عنها في شهر صفر الماضي، إلى مراجعة بياناتهم وحالة الطلب الخاص بهم على موقع الجامعة الإلكتروني.

كما دعت المتقدمين الذين تلقوا رسائل هاتفية أو إلكترونية، بضرورة الحضور في اليوم والوقت المحددين، حسب ما هو موضح على موقع الجامعة http://www.su.edu.sa/Pages/default2.aspx .