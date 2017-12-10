مُدافعًا عن الإمام عبد الوهاب.. ” السند ” يُفجِر مفاجأة عن ” الوهابية “

نايف السالم(صدى):

دافع الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، عن الإمام محمد بن عبدالوهاب، بعد إلصاق مصلطح ” الوهابية ” به بغير حق.

وأكد ” السند ” خلال لقاء له عبر فضائية ” رسالة ” ، أن خصوم الإمام هم من أطلقوا عليه هذا اللقب لتشويه صورته، وإلباسه باتهامات الخوارج، مشيرًا إلى أن دعوته مجددة وليس لها منهج خلاف كتاب الله ولا سُنة رسوله.

وفي هذا السياق، أوضح أن مصطلح الوهابية أُطلق على جماعة خرجت في المغرب العربي في القرن الثاني للهجرة كانوا يتبعون شخصاً يدعى عبدالوهاب رستم، وهو خارجي؛ كونه خرج على أئمة الإسلام وجاء بمنهج ضال.