أمير الرياض: المملكة عازمة على تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد

حمود العنزي(صدى):

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، وراعى حفل افتتاح منتدى النزاهة، عزم المملكة على أن تكون الشفافية ومكافحة الفساد والمسائلة مرتكزات أساسية لتحقيق التنمية للبلاد وذلك من خلال رؤية 2030 للمملكة.

وأشار أمير الرياض خلال كلمته في حفل الافتتاح، اليوم الأحد، في العاصمة الرياض، أن مؤسسات العدالة الجنائية تقع عليها مسؤوليات هامة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد، بالإضافة لدورها في ترسيخ قيم حماية النزاهة ومكافحة الفساد.