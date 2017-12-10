مكافحة المخدرات تقدم برنامجا تعريفيا بأضرار المخدرات

نايف السالم(صدى):

استضافت مكافحة المخدرات بجدة، اليوم، كلا من قسم الشؤون الدينية وقسم مكافحة المخدرات بقيادة المنطقة الغربية بالقوات البرية، وقامت بتقديم برنامج توعوي تعريفي بأضرار المخدرات

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وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” مكافحة المخدرات بجدة تستضيف قسم الشؤون الدينية وقسم مكافحة المخدرات بقيادة المنطقة الغربية بالقوات البرية وتقدم برنامجاً تعريفيا بأضرار المخدرات.