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مكافحة المخدرات تقدم برنامجا تعريفيا بأضرار المخدرات

مكافحة المخدرات تقدم برنامجا تعريفيا بأضرار المخدرات
نايف السالم(صدى):

استضافت مكافحة المخدرات بجدة، اليوم، كلا من قسم الشؤون الدينية وقسم مكافحة المخدرات بقيادة المنطقة الغربية بالقوات البرية، وقامت بتقديم برنامج توعوي تعريفي بأضرار المخدرات
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وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” مكافحة المخدرات بجدة تستضيف قسم الشؤون الدينية وقسم مكافحة المخدرات بقيادة المنطقة الغربية بالقوات البرية وتقدم برنامجاً تعريفيا بأضرار المخدرات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5365 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يحمينا ويحمي شباب المسلمين منها

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