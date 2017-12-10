مكافحة المخدرات تقدم برنامجا تعريفيا بأضرار المخدرات
استضافت مكافحة المخدرات بجدة، اليوم، كلا من قسم الشؤون الدينية وقسم مكافحة المخدرات بقيادة المنطقة الغربية بالقوات البرية، وقامت بتقديم برنامج توعوي تعريفي بأضرار المخدرات
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وقال الحساب الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ” مكافحة المخدرات بجدة تستضيف قسم الشؤون الدينية وقسم مكافحة المخدرات بقيادة المنطقة الغربية بالقوات البرية وتقدم برنامجاً تعريفيا بأضرار المخدرات.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 5365 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يحمينا ويحمي شباب المسلمين منها